Kitzbühel – Dritte Runde zwischen Ex-Unternehmer Johann Reiter und der Stadt Kitzbühel im Streit um den Verkauf eines Einfamilienhauses. Kitzbühels Stadträte und Gemeinderäte aus der vergangenen Legislaturperiode standen gestern als Zeugen vor Gericht. Geklärt werden sollte unter anderem, wie sich die Gemeinderäte verhalten hätten, wäre der Hausverkauf wie vorgesehen im Gemeinderat behandelt worden.

Rückblick: Reiter hatte die Stadt auf Schadenersatz geklagt, weil der Stadtrat den Verkauf seines Hauses im Einheimischen-Siedlungsgebiet – die Stadt hatte ein Vorkaufsrecht – an einen Kitzbüheler für 1,15 Mio. Euro verhindert hatte. Nach Reiters Firmenpleite wurde das Haus für 850.000 Euro an einen Deutschen zwangsversteigert. Reiter will die Differenz von 300.000 Euro von der Stadt zurück. Das Landesgericht hatte die Klage zurückgewiesen, das Oberlandesgericht hob sie auf, gestern traf man sich erneut vor Gericht.

Der potenzielle Kitzbüheler Käufer galt dem Stadtrat unter anderem als zu vermögend für die geförderte Einheimischen-Siedlung, wie gestern mehrere damalige Stadträte schilderten. Gleichzeitig räumten sie ein, dessen genaue Vermögenslage gar nicht gekannt zu haben. Bekannt war nur, dass der potenzielle Käufer kurz davor selbst ein Haus für kolportierte 7,5 Mio. Euro verkauft hatte. Ob aber demgegenüber mögliche Schulden bestanden, wussten die Stadträte nicht.

Ohne den Gemeinderat einzubeziehen, hatte der Stadtrat den Hausverkauf an den Einheimischen blockiert und das Vorkaufsrecht der Stadt nicht gezogen. Laut OLG hätte aber der Gemeinderat einbezogen werden müssen. Darüber sei Reiter von BM Klaus Winkler – damals auch Reiters Steuerberater – nicht informiert worden. Der Gemeinderat erfuhr von dem Fall erst Monate später, als die Versteigerung lief und das Vorkaufsrecht nicht mehr gezogen werden konnte.

Eine Kernfrage in der gestrige­n Verhandlung war daher, wie sich jeder Gemeinderat entschieden hätte, wäre der Hausverkauf im Gemeinderat behandelt worden. Hätte man dem Verkauf an den Einheimischen zugestimmt oder das Vorkaufsrecht gezogen? Ausgang offen. (mas)