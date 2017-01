Von Thomas Hörmann

Kufstein – Er hat’s wieder getan. Drei Jahre nach dem Mord an der Französin Lucile K. in Kufstein tötete der noch unbekannte Täter im Großraum Freiburg in Deutschland eine 27-jährige Joggerin. „Das hat jetzt der Vergleich der DNA-Spuren ergeben“, bestätigt Walter Pupp, Leiter des Kriminalamtes: „Am Mittwoch wurde uns dieses Ergebnis übermittelt.“ Ein Ergebnis, das beide Mordfälle in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Zur Erinnerung: Die 20-jährige Studentin Lucile K. aus Lyon wurde in der Nacht zum 12. Jänner 2014 auf der Kufsteiner Innpromenade mit einer Eisenstange erschlagen. Der Täter ist bis heute unbekannt. Unklar war bis Mittwoch auch, ob der gewaltsame Tod der Studentin ein Raubmord (Handy und Tasche gestohlen), ein Sexualdelikt oder eine Beziehungstat war. Das hat sich jetzt geändert.

Denn die 27-jährige Joggerin Carolin G. aus Endingen in der Nähe von Freiburg wurde am Nachmittag des 6. November schwer missbraucht, ehe der Täter die hübsche Frau mit einem harten Gegenstand erschlug. Erst Tage später fand ein Suchhund die Leiche der Deutschen in den Weinbergen bei Endingen.

Für die Ermittler ist jetzt klar, dass Lucile K. ebenfalls Opfer eines Sexualverbrechens wurde: „Es gab auch bei der Französin einen sexuellen Kontakt, aber ohne Gewalteinwirkung“, erklärt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Und da es sich nur um einen relativ leichten Übergriff handelte, „konnten wir auch einen Raubmord bzw. eine Beziehungstat nicht ausschließen“, ergänzt Pupp: „Diese beiden Motive und die entsprechenden Ermittlungen können wir jetzt weglassen.“

Die DNA-Übereinstimmung ist aber nicht die einzige Verbindung zwischen den ungeklärten Mordfällen. Es fällt auch auf, dass beide Gewaltverbrechen an einem Wochenende begangen wurden. Lucile starb in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht, Carolin G. wurde an einem Sonntagnachmittag ermordet.

Bei den Tatwaffen könnten sich ebenfalls Parallelen ergeben. Fest steht, dass Lucile K. mit einem Stahlrohr erschlagen wurde. Das Rohr, das ursprünglich bei einem Lkw zum Anheben des Führerhauses Verwendung fand, bargen Taucher Tage nach dem Tod der Französin aus dem Inn. Mit welcher Waffe Carolin G. ermordet wurde, ist noch nicht restlos geklärt. Offenkundig wurde ein harter Gegenstand verwendet. Ein Gegenstand wie etwa ein Stahlrohr.

Die Verbindung aus den Tatzeiten und dem Rohr legt nahe, dass ein Lkw-Fahrer der Täter ist, der sich aufgrund des Wochenend-Fahrverbots in Kufstein bzw. Endingen aufhielt. Ein Mörder mit Ortskenntnissen, wie der Tatort in den Weinbergen vermuten lässt. Und auch der Tatort in Kufstein ist in der Nähe eines Lkw-Parkplatzes. Pupp räumt ein, dass vieles auf einen Fernfahrer hindeutet, bremst aber gleichzeitig die Spekulationen: „Wir können derzeit nur davon ausgehen, dass wir es mit einem sehr gefährlichen und mobilen Wiederholungstäter zu tun haben.“

Dass beide Mordfälle zusammenhängen, ist eine große Chance für die Ermittler. „Jetzt können wir die in Deutschland und Tirol gesammelten Hinweise zusammenführen, daraus könnten sich neue Erkenntnisse ergeben“, so Pupp weiter.

Kopfzerbrechen macht den Beamten derzeit auch die Tatsache, dass der Täter bei beiden Morden kaum Spuren hinterließ. Was bei Sexualverbrechen eher untypisch ist. Dennoch war das bei Lucile sichergestellte DNA-Material so bruchstückhaft, dass es erst nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip hochgerechnet werden musste, um vergleichstauglich zu sein. Die bei Carolin G. sichergestellte DNA war noch unvollständiger, für einen direkten Vergleich mit den Lucile-Spuren reichte das Material gerade noch aus.

Die Spurenlage deutet da­rauf hin, dass der Täter weiß, wie er den Ermittlern das Leben schwermacht.