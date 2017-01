Ein großer Schlepperprozess ging gestern am Landesgericht mit einigen Überraschungen über die Bühne. Angeklagt waren zwei in Italien lebende Pakistani (37, 29). Sie hatten von dort aus Syrer und Iraker ohne Papiere über die Grenze geschleust. Ziel Deutschland. Bei beiden angeklagten Fahrten war jedoch in Tirol Endstation. Einmal war der Erstangeklagte 2014 in einem Begleitfahrzeug gesessen, als der Schlepper-Pkw in eine Polizeikontrolle geraten war. Damals konnte er als Leiter der Schleppung noch flüchten. Im November war er jedoch mit einem Landsmann von Brescia aus Richtung Linz gestartet. Von dort aus sollten die Flüchtlinge weiter in den Zug nach Deutschland gesetzt werden. Eingegeben in das Navigationsgerät haben die Männer aber offenbar Lienz. Vor Richterin Verena Offer schilderte der ortsunkundige 29-Jährige: „Wir fuhren erst durch ein Pustertal. An einer Tankstelle am Ankunftsort hielten wir dann. Und ich fragte, ob dies denn nun Linz sei. Da sagte der Tankwart, wir müssten noch zwei Stunden fahren!“ Richterin Offer verdutzt: „Dass man nach Linz über das Pustertal fährt, ist mir neu. Ja wie kommen Sie denn auf diese komische Fahrtroute? Hat Ihnen das das Navi angesagt? Sie haben wohl Lienz eingegeben!“ Der Pakistani: „Ja, ja, Navi!“ Für eine Neueinstellung des Zielortes war es jedoch zu spät. Einem aufmerksamen Arbeiter war der Bus mit den sieben Irakern aufgefallen – er rief die Polizei. Der 37-Jährige mauerte vor Gericht trotzdem. Kein Schlepper sei er, sondern Undercoveragent der italienischen und deutschen Polizei. Der Schöffensenat vermutete nach den Ermittlungsergebnissen (Handyauswertungen, Zeugen) im Pakistani aber vielmehr den Organisator einer kriminellen Schlepper-Vereinigung. So ergingen über den Leugnenden nicht rechtskräftig vier Jahre Haft – Strafrahmen: bis zehn Jahre. Bei halbem Strafrahmen nahm der 29-Jährige zwei Jahre Haft – 16 Monate davon bedingt – jedoch sofort an.

Freigesprochen wurde hingegen ein Häuflein Elend, eine 21-jährige Unterländerin. Die junge Frau musste sich wegen schweren Betruges verantworten, nachdem sie zugleich ihren Opa und einen Handyanbieter übers Ohr gehauen hatte. Da es mit der Bonität der Halbtagskraft nämlich nicht zum Besten stand, meldete sie ihr neues Handy schlicht auf den Namen ihres Großvaters an. Fortan bezahlte sie aber brav alle Rechnungen. Bis eine neue Lebenssituation etliche Gespräche nach Deutschland erforderlich machte. Erst zahlte die Unterländerin noch die 200-Euro-Rechnungen – bis es nicht mehr ging. Genau dies führte zum Freispruch: „Sie haben zwar getäuscht, wollten aber bei Abschluss des Vertrages erst niemandem schaden“, begründete das Gericht. (fell)