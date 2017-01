Kitzbühel – Am Dienstagnachmittag stahlen Unbekannte hochwertige Pelzmäntel aus Geschäften in Kitzbühel. Zum ersten Diebstahl war es gegen 16 Uhr in einer Boutique in Hinterstadt gekommen. Dort ließ ein Pärchen eine Pelzjacke im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages mitgehen.

Bei dem Paar handelt es sich um einen Mann und eine Frau, die beide mit einer dunklen Pelzjacke, einer Mütze und einer dunklen Hose bekleidet waren. Der Mann hat einen Dreitagebart und ist etwa 1,80 Meter groß. Die Frau misst zirka 1,60 Meter, trug Stiefel und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Ob die beiden auch für einen Diebstahl wenig später in der Jochbergerstraße verantwortlich sind, ermittelt derzeit die Polizei. Zwischen 16.45 und 17 Uhr entwendeten Unbekannte eine braune Lammfelljacke für Herren aus dem Geschäft. Der Schaden wird mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzbühel unter der Nummer 059133 / 7200 entgegen. (TT.com)