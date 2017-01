Von Denise Daum

Innsbruck – Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Innsbruck haben viele Frauen verunsichert. Die Innsbrucker ÖVP hat vor Kurzem eine Sicherheitsveranstaltung speziell für Frauen mit Roland Schweighofer vom Landeskriminalamt und Robert Kruckenhauser vom Stadtpolizeikommando organisiert.

Gleich vorweg: Gewalttaten spielen sich zum größten Teil im häuslichen Umfeld ab, 90 Prozent der Opfer sind weiblich. Auch wenn Frauen statistisch gesehen vor allem daheim Opfer von Gewalt werden, fürchten sich viele vor einem unbekannten Angreifer in der Öffentlichkeit und fühlen sich unsicher, wenn sie abends alleine unterwegs sind. Einer der wichtigsten Tipps der Experten: Selbstsicherheit. „Der Täter will kein starkes Opfer“, betont Schweighofer. Damit ist aber nicht die Statur gemeint. Vielmehr ist die Körpersprache das erste Kriterium, nach dem Opfer ausgesucht werden. Aufrechte Haltung, sicherer Gang und ein gerader Blick sind abschreckend.

Gleichzeitig soll die Umgebung bewusst wahrgenommen werden, anstatt mit Kopfhörern in den Ohren und Blick aufs Handy durch die Straßen zu gehen. Wichtig sei, eine Angriffssituation auch einmal gedanklich durchzuspielen. Bereits vor dem Losgehen sollte die Wegstrecke durchdacht werden: Einsame, unbeleuchtete Wege und Parkanlagen sollen vermieden werden. Zu fremden Personen und Fahrzeugen sowie zu unübersichtlichen Einfahrten oder Nischen gilt es einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Wenn nötig, soll auch wiederholt die Straßenseite gewechselt werden, um eine etwaige „Verfolgungssituation“ abzuklären – plötzlich schneller gehen sollte man hingegen nicht. Robert Kruckenhauser warnt vor „Panikräumen“, also ungeeigneten Fluchtorten wie Keller oder Hauseingänge, wo das Opfer in der Falle sitzt.

Kommt es tatsächlich zu einem Angriff, gilt: Aufmerksamkeit erregen und, je nach Situation, Flucht oder Widerstand. „Auch zierlichere Frauen sind in der Lage, sich zu wehren“, ist der Beamte überzeugt. Aus eigener Polizeierfahrung könne er berichten, dass eine Frau, die sich renitent zu einer so genannten Furie entwickelt, nicht lustig sei. Natürlich gilt bei einem Raubüberfall aber in jedem Fall: Gesundheit vor Besitz.

Bei den Selbstverteidigungswaffen ist Vorsicht geboten, da sie gegen einen selbst gerichtet werden können und bei falscher Handhabung wirkungslos sind. Von Elektroschockern oder Pfefferspray raten Experten eher ab. Ein klares Nein gibt es zu Gaspistolen. Die Polizisten geben auch zu bedenken, dass einen diese Waffen selbst in Teufels Küche bringen können, beispielsweise wegen Überschreitung der Notwehr.

Uneingeschränkt empfohlen wird hingegen der Taschenalarm, der bei Ziehen des Stifts einen schrillen, lauten Dauerton abgibt. Laut den Beamten gibt es in Innsbruck dokumentierte Fälle, wo Täter damit in die Flucht geschlagen werden konnten. Die Stadt Innsbruck will in den kommenden Monaten rund 10.000 Taschenalarme an Frauen verteilen. Wirkungsvoll sei auch eine spezielle LED-Taschenlampe, mit der ein Angreifer stark geblendet und so außer Gefecht gesetzt wird.

Am Dienstag, 7. März, findet eine weitere Sicherheitsveranstaltung statt. Anmeldung per E-Mail an innsbruck@tiroler-vp.at.