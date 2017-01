Innsbruck – Nach dem Banküberfall im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au Mitte Jänner sind die beiden in Frankreich festgenommenen Verdächtigen am Donnerstag nach Innsbruck ausgeliefert worden. Über die beiden Italiener wurde am Freitag zudem die Untersuchungshaft verhängt.

Die beiden Männer im Alter von 48 und 42 Jahren hatten am 11. Jänner eine Filiale der Raiffeisenbank überfallen. Einer der beiden hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich und bedrohte damit einen Angestellten. Zudem wurde ein Bankbediensteter durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages und flüchteten dann zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief erfolglos. Zum Tatzeitpunkt waren insgesamt sieben Personen in der Filiale, darunter eine Kundin.

Bereits Anfang Dezember hatten sie laut Exekutive versucht, eine Bank in Molinazzo di Monteggio in der Schweiz zu überfallen. Wenige Tage nach dem Überfall in Tirol wurden sie schließlich in Arlay im französischen Departement Jura festgenommen. (APA, TT.com)