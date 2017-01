Innsbruck – Die Tatwaffe war schwer – vermutlich ein Vorschlaghammer. Genaues weiß die Polizei freilich noch nicht, denn die Täter haben ihr Tatwerkzeug ebenso wie eine satte Beute gleich wieder mitgenommen.

Obwohl die Polizei am Samstag gegen 5.15 Uhr schon 30 Sekunden nach der Alarmierung am Tatort war, fehlte von den Einbrechern schon jede Spur. Sie hatten die Außenvitrine des Juweliergeschäfts in der Altstadt kurzerhand kleingeschlagen und nach allem gegriffen, was wertvoll erschien. Die Beute kann sich sehen lassen: Ringe und Uhren im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobereichs wurden gestohlen.

Für die Polizei beginnt nun eine schwierige Ermittlungsarbeit, denn im Bereich des Juweliers gibt es keine Videoaufzeichnung: „Das wissen wir, weil es dort schon einmal einen Vorfall gab“, erläutert der zuständige Postenkommandant von der Polizei Saggen. Auch Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet. Deshalb ist das genaue Vorgehen ebenso unbekannt wie die Anzahl der Täter.

Bislang war nur die Spurensicherung von Erfolg gekrönt – Details dazu kann die Exekutive aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die Polizei Saggen bittet Zeugen um ihre Mithilfe. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte unter Tel. 059133/7589 melden. (TT.com)