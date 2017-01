Söll – Eine schwere Kopfverletzung hat ein Deutscher (39) am Samstagabend bei einer Schlägerei in Söll davongetragen. Ein Landsmann (32) hatte ihm in einem Lokal mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Prügelei konnte zwar von anderen Gästen geschlichtet werden, vor dem Lokal gerieten die beiden aber wieder aneinander. Dabei schlug der 32-Jährige seinem Kontrahenten so fest gegen das Kinn, dass dieser stürzte und mit dem Hinterkopf hart aufprallte.

Nach der Attacke versuchte der Angreifer zu Fuß in Richtung Dorf zu flüchten. Ein Zeuge beobachtete allerdings die Szenerie und nahm sofort die Verfolgung auf. Nach zirka 50 Metern konnte er den Mann einholen und solange festhalten, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm. Der Verletzte kam nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein. (TT.com)