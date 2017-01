Eigentlich sollte es in einem Lokal in Ötztal-Bahnhof im April für alle ein netter Samstagabend werden. Doch schon bald kamen sich zwei Alkoholisierte aufgrund eines Missverständnisses in die Haare. Hatte doch eine Gruppe von Freunden auf ein Mädchen gezeigt. Ein gerade vorbeikommender Oberländer fühlte sich dadurch derartig provoziert, dass er einem Gruppenmitglied einen so heftigen Schlag auf die Wange versetzte, dass der 25-Jährige auf den Boden stürzte. Nachdem dem „Sturzopfer“ mit geschwollener Unterlippe aufgeholfen worden war, währte der Frieden im Lokal nur kurz. Ergriff das „Opfer“ doch plötzlich einen massiven Bierkrug und schlug ihn seinem Kontrahenten von oben wuchtig gegen den Kopf. Der attackierte Oberländer ging darauf mit einem offenen Schädel-Hirn-Trauma, einem Schädelimpressionsbruch und Einblutungen an der Hirnhaut zu Boden. „Ich bin darauf total weg gewesen. Ich weiß dann nur, dass mir ein Security aufgeholfen hat!“, beschrieb das Opfer vor Richter Günther Böhler am Landesgericht. Rechtsanwalt Christian Schöffthaler plädierte hingegen für den wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angeklagten Mandanten, dass dieser nach einem Geburtstagsfest keinesfalls die Absicht gehabt hätte, das Opfer absichtlich schwer zu verletzen. Dies bestritt auch sein Mandant: „Ich war halt schwer betrunken!“ Richter Günther Böhler fällte ein salomonisches Urteil: schwere Körperverletzung ohne absichtliche Beifügung. Als Damoklesschwert aber 17 Monate bedingte Haft, 3240 Euro Geldstrafe und die Weisung, in nächster Zeit keinen Alkohol oder berauschende Mittel zu konsumieren. Als Schmerzensgeld ergingen 1000 Euro.

Dass Not auch im negativen Sinne erfinderisch machen kann, bewies hingegen im Frühjahr eine Oberländerin. Um in angespannter finanzieller Situation zu Geld zu kommen, hatte die Hochverschuldete unter Vorlage gefälschter Urkunden und Unterschriften zweifach Leasingverträge für Autos abgeschlossen. Die Autos verkaufte die Oberländerin darauf zur Schuldentilgung gleich wieder weiter. Die Verzweiflungstat endete nun aber in sieben Monaten bedingter Haft plus 1200 Euro Geldstrafe für schweren Betrug. 21.651 Euro müssen zudem nun erst recht wieder zurückgezahlt werden. (fell)