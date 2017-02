Im Mai war der Gast eines bekannten Innsbrucker Nachtlokals etwas zu gut aufgelegt. Der 29-Jährige sprang in das Waschbecken der Damentoilette und verursachte dadurch schwere Schäden an der Sanitäranlage. Dem nicht genug, beschädigte der Innsbrucker auch noch die Eingangstüre des Lokals. Schon zuvor hatte es deshalb gröbere Differenzen mit Lokalangestellten gegeben. Der Lokalbetreiber und dessen Sohn quittierten das pöbelhafte Verhalten darauf mit blanker Gewalt. So hielt ausgerechnet eine Sicherheitskamera fest, dass das Gastro-Duo den 29-Jährigen festhielt und mit Ohrfeigen, Faustschlägen sowie Tritten misshandelte. Die Folgen für den Gast waren schmerzhaft und endeten in einer operativ zu behandelnden Nasenbeinfraktur, einer Einblutung des Trommelfells und Prellungen. Schon aufgrund der Videoaufnahmen hatte Leugnen vor allem für den Seniorchef keinen Zweck. Aufgrund einschlägiger Vorstrafen verhängte Günther Böhler für jeweils schwere Körperverletzung nicht rechtskräftig zwei Jahre Haft für den Vater und eineinhalb Jahre für den Sohn. 1000 Euro Teilschmerzengeld bekam das Opfer zugesprochen.

Insgesamt 19 Monate Haft muss hingegen ein 19-jähriger Marokkaner verbüßen. Der Asylwerber war zweifach zum Damenschreck geworden, nachdem er sich im September und im Oktober jeweils an der Innpromenade gezielt entblößt und geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen hatte. Seinen Lebensunterhalt besserte sich der Nordafrikaner mit Einbruchsdiebstählen auf. Dabei blieb weder eine bekannte Innsbrucker Apotheke verschont noch ein Drogeriemarkt in der Innenstadt. Jeweils nach Aufdrücken der Eingangstüre wurden Medikamente sowie 27 Parfums entwendet. Verteidiger Hubert Stanglechner wendete vor Richter Gerhard Melichar zwar ein, dass sein Mandant bei den Einbrüchen teils nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Die zielgerichtete Vorgangsweise und das sofortige Überziehen der Sweater-Kapuze waren für Richter Melichar jedoch Beleg dafür, dass der 19-Jährige gewusst hatte, was er tat.

Ein Freispruch erging letztlich über einen Tschetschenen, der als Häftling einem Justizwachebeamten seine beschlagnahmte Handy-Uhr entreißen wollte – dies war keine strafrechtlich relevante Gewalt. (fell)