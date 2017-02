Von Max Strozzi

Innsbruck – In der Abwicklung der 42-Millionen-Euro-Pleite des FC Tirol ist nach fast 15 Jahren nun ein weiteres Kapitel beendet worden. Das 2009 gestartete Abschöpfungsverfahren gegen den ehemaligen FC-Tirol-Manager Robert Hochstaffl im Rahmen seines Privatkonkurses ist nach sieben Jahren beendet worden. Hochstaffl wurde Restschuldbefreiung erteilt, wie der für dieses Verfahren gerichtlich bestellte Treuhänder Stefan Geiler bestätigt. Hochstaffl ist damit entschuldet. Geiler gibt die Restschuld, von der Hochstaffl nun befreit wurde, mit rund 4,5 Mio. Euro an. „Für mich ist die Causa damit nach 15 Jahren erledigt“, sagte Hochstaffl gestern zur TT.

2002 ging der Tiroler Meisterklub spektakulär pleite, ein jahrelanges juristisches Nachspiel folgte. Hochstaffl wurde unter anderem wegen Untreue zu einer Haftstrafe verurteilt, die Ex-Präsidenten Martin Kerscher und Othmar Bruckmüller fassten wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen bedingte Haftstrafen aus. Auch zivilrechtlich folgten Millionenklagen.

In den Privatkonkurs und damit in das Abschöpfungsverfahren sei er aufgrund der Vorstandshaftung geschlittert, erklärte Hochstaffl gestern. „Ich bin durch die Vorstandstätigkeit in ein Haftungsdilemma gerutscht – dies aufgrund von Haftungen und Forderungen, die andere Vorstandsmitglieder des FC Tirol nicht bedient haben“, so Hochstaffl. Die hohe Restschuld resultiere „fast zu 100 Prozent“ nicht aus seinem damaligen operativen Verantwortungsbereich heraus, sondern sei ihm aufgrund seiner Vorstandshaftung zugerechnet worden, so Hochstaffl.

Ein Abschöpfungsverfahren kann ein Schuldner beantragen, wenn zuvor ein Zahlungsplan für die Gläubiger gescheitert ist. Im Abschöpfungsverfahren wird der Schuldner sieben Jahre lang auf ein Existenzminimum geschröpft, ein Teil seines Einkommens wird über einen Treuhänder an die Gläubiger verteilt. Reicht die Summe aus, um nach sieben Jahren 10 Prozent der offenen Schulden zu bezahlen, wird der Schuldner von seiner Restschuld befreit.

Mittlerweile ist Hochstaffl Funktionär beim burgenländischen Fußball-Regionalligisten SC Ritzing und dort für den Profibereich zuständig. 2014 schlitterte der Klub mit rund 570.000 Euro Schulden in die Insolvenz. Hochstaffl betonte damals, er sei beim Verein nur für den sportlichen Bereich zuständig. Die Insolvenz sei durch „Altlasten“ entstanden aus der Zeit vor Beginn seiner Tätigkeit. Letztlich wurde über den Klub ein Sanierungsverfahren eröffnet und Ende 2016 abgeschlossen. Die Gläubiger erhielten 21 % ihrer Forderungen.