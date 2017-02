Millionenwerte verschwinden derzeit in ganz Europa auf Sattelzügen. Dahinter stecken kriminelle Vereinigungen aus Osteuropa, die nach dem immergleichen Muster vorgehen. So vergibt die Industrie Transportaufträge über große Speditionen. Diese beschäftigen über Frachtenbörsen wiederum Subunternehmen. Ostbanden gründen für solche Aufträge dann auf kurze Zeit angelegte Firmen, die die Ladungen erst ordnungsgemäß abholen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen. So geschehen im August bei den Montanwerken Brixlegg, wo Lastwagen aus Osteuropa 75 Tonnen Kupfer im Wert von 327.000 Euro abholten. Doch anstatt zum Zielort Triest fuhren die Sattelzüge mit frisierten Papieren direkt in die Slowakei. Dort verliert sich die Spur des Kupfers aus Brixlegg. Ein gestern am Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges angeklagter Ungar vollzog den Coup für 5000 Euro bei Amstetten gleich ein zweites Mal. Nach einer Lkw-Panne wurde er jedoch verhaftet. Fast schon komisch, dass es sich bei ihm um einen ehemaligen Gefängniswärter handelte. Vielleicht hatte der 38-Jährige deshalb so großen Respekt vor einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft. Staatsanwalt Markus Grüner überraschte er jedenfalls mit einem überaus weitreichenden Geständnis, das auch noch für die ungarische Polizei interessant sein dürfte. Richterin Helga Moser honorierte dies und beließ es bei drei Jahren Haft. Moser: „Nehmen Sie’s an. Ein Schnäppchen!“

Dass Hooligans nicht nur die Fußballvereine, sondern auch die Justiz beschäftigen, beweisen wöchentliche Prozesse gegen diese Art von „Fans“. Wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung musste gestern deshalb ein 24-jähriger Innsbrucker wieder einmal vor dem Strafrichter erscheinen. Aus sieben Vorstrafen hat der arbeitslose Arbeiter nichts gelernt. Auch nichts aus der Tatsache, dass der Wackere bereits bundesweit Stadionverbot hat. Beim Risikospiel Wacker – Wattens passierte es in Wattens dann trotzdem. Aus einem Lokal heraus war der 24-Jährige direkt mitten in einen gewaltsamen Tumult und prompt mit Polizisten in Konflikt geraten. Fünf Monate bedingte Haft, 720 Euro Geldstrafe und eine Gewalttherapie lautete nun die allerletzte Chance vor dem Gefängnis. (fell)