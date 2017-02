Schwaz - Nach umfangreichen Ermittlungen und einer erfolgreichen Fahndung gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Schwaz, zwei 14-jährige Burschen aus dem Bezirk auszuforschen, die für mehrere Straftaten verantwortlich sind.

Am Dienstag gegen 19 Uhr wurde die Polizei durch mehrere Anrufe darauf aufmerksam gemacht, dass sich zwei Jugendliche verdächtig verhalten und um Häuser schleichen sollen. Die beiden Burschen konnten schließlich von den Beamten angehalten und kontrolliert werden. Dabei gaben sie zu, im Dezember 2016 und auch noch im Jänner 2017 mehrfach in Kindergärten und Schulen im Raum Schwaz und Pill eingebrochen zu sein. Weiters beschädigten sie in der Pfarrkirche Stans sakrale Gegenstände und rissen in der öffentlichen Toilettenanlage Gegenstände von der Wand.

Der aus den Straftaten entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich, die Beute hingegen blieb gering. Die beiden Verdächtigen, die sich zu den Sachverhalten geständig zeigten, werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)