Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wer war’s? Wer hat den Piloten einer Boeing 737 während des Landeanflugs mit einem Laser geblendet? Diese Frage beschäftigt jetzt die Beamten der Innsbrucker Kriminalpolizei. Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter sieht durchaus Chancen, den Laser-Schützen ausforschen zu können. Denn „wir wissen recht genau, von wo der Laserstrahl kam“, sagt der Kripo-Beamte. Und das ist einem ortskundigen Tiroler im Cockpit der Maschine zu verdanken.

Es war am 15. Jänner um 17.44 Uhr – eine Boeing 737 der holländischen Fluglinie Transavia befand sich im Landeanflug auf den Innsbrucker Flughafen. Die aus Eindhoven kommende Maschine überflog den Stadtteil Reichenau, als der Pilot und sein Co-Pilot plötzlich von einem grünen Laserstrahl geblendet wurden. Ein Tiroler Pilot, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Cockpit befand, konnte erkennen, woher der Lichtimpuls kam: „Und zwar aus einem Wohnblock in der Reichenauerstraße“, sagt Kranebitter. Der ortskundige Zeuge konnte den Tatort sogar noch genauer benennen: „Der Laser-Schütze muss sich in einem der Häuser Reichenauer Straße 93 bis 123 aufgehalten haben.“

Nach der Landung am Innsbrucker Flughafen meldeten die Piloten den gefährlichen Zwischenfall den Mitarbeitern der Austro Control. Und die informierten in der Folge die Flughafen-Leitung und die Polizei.

„Wir schauen uns zurzeit an, wer in den Häusern wohnt und ob auffällige Personen darunter sind“, beschreibt Kranebitter die weitere Vorgangsweise. Der Kripobeamte geht davon aus, dass der Laserstrahl aus einem größeren Gerät kam. „Nach Aussagen der Piloten war das ein kräftiger Lichtblitz. Der Laserpointer dürfte die Größe einer Taschenlampe haben.“ Kranebitter hofft jetzt auf Zeugen: „Vielleicht weiß jemand, wer mit dem Laser hantiert hat oder aus welchem Fenster der Strahl gekommen ist.“ Hinweise an die Kripo (Tel. 059133

75-3333).

Dass Piloten im Cockpit zur Zielscheibe von Laser-Schützen werden, „kommt immer wieder vor“, sagt Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control: „Uns werden etwa 20 derartige Vorfälle pro Jahr in Österreich gemeldet.“ Ein Phänomen, das weltweit auf allen Flughäfen wohlbekannt sei. „Wenn so etwas vorkommt, melden wir das nicht dem Flughafen und der Polizei, sondern warnen auch die übrigen Piloten, die sich im jeweiligen Luftraum befinden.“

Austro-Control-Sprecher Pohanka betont, dass eine Laserattacke auf einen Piloten kein Kavaliersdelikt ist: „Das fällt unter den Tatbestand der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit im Luftverkehr. Die Höchststrafe liegt bei zehn Jahren Haft.“ Dazu kommt, dass die Landung grundsätzlich eine sehr heikle Phase im Flugverlauf sei.