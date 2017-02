Innsbruck – Einen weit verzweigten Drogenring konnten die Tiroler Drogenfahnder im September sprengen. Die Arme der kriminellen Vereinigung von teils in Innsbruck wohnhaften Nordafrikanern reichten von Turin über Innsbruck bis nach Vorarlberg.

Ein im Westen von Innsbruck aufhältiger Algerier war schnell als Organisator ausgemacht und stand schon bald über Monate im Zentrum von Telefonüberwachungen. Diese waren für die Suchtgiftfahnder aufschlussreich und führten im Herbst zu einer Verhaftungswelle. Einigen Verdächtigen gelang die Flucht, einer befindet sich in der Justizanstalt Feldkirch, fünf Bandenmitglieder waren vorige Woche am Landesgericht angeklagt.

Der Fünftangeklagte hatte eine dreifache Ausnahmesituation inne: Der Marokkaner war schon bei der Polizei vollumfänglich geständig. Dazu hatte er keine Drogen verkauft, sondern versucht, an die 100.000 Euro nach Italien zwecks Drogenankaufs zu schmuggeln. Zuletzt handelte es sich bei dem Geldwäscher um einen in Italien offiziell als Lagerarbeiter tätigen Familienvater. Ganz im Gegenteil zum Drittangeklagten, der laut Staatsanwalt Dieter Albert nicht nur die Innsbrucker Drogengelder für die Organisation verwahrte, sondern im Bereich der Schneeburggasse ein „beachtliches Suchtgiftdepot eingerichtet“ hatte. Kein Wunder: Die verdealten Mengen waren enorm. So ging die Innsbrucker Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage im Zeitraum von Frühjahr bis September 2016 von mindestens 17 Kilogramm Cannabis aus. Dazu Kokainverkauf. Durch die großen Mengen ergeben sich auch interessante Verkaufsspannen: So kostet in Turin ein Kilogramm Cannabis für Großabnehmer keine 2500 Euro, während es in Tirol für 10.000 Euro weiterverkauft wird. Bis auf eine Ausnahme hatte dies für die Nordafrikaner einen 15-jährigen Strafrahmen zur Folge. Eva Kathrein, erfahrene Verteidigerin in Suchtgiftangelegenheiten, machte für den Fünftangeklagten sein für die Polizei so aufschlussreiches Geständnis geltend. So hilfreich, dass sogar seine Frau in Italien bedroht worden war. Das Schöffengericht verhängte letztlich vier, zweimal dreieinhalb, zwei und drei Jahre Haft. (fell)