Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Tirol ist eine europaweite Drehscheibe des Transits. Das merkt man nicht nur an Verkehrsdichte und Luftqualität, sondern auch an der Infrastruktur, die im Inntal rund um Autobahn und Unternehmen errichtet wurde. Millionenwerte stehen da täglich auf den Parkplätzen. Ein Umstand, auf den auch schon die meist vom Osten aus agierende Lkw-Mafia aufmerksam wurde. So häufen sich in Tirol nicht nur Diebstähle ganzer Sattelzüge, sondern auch Prozesse.

Den Tätern gereicht ein einstiger Vorteil nämlich nun zum Nachteil. Die moderne Kommunikation und GPS-Navigation hilft nämlich nicht nur den Verbrechern, sondern auch der Exekutive. Dokumentiert wird nämlich mittlerweile nahezu alles. Jede Überfahrt einer Grenze, jeder Tankstopp und jedes Telefonat sind letztlich nachweisbar, hat die Polizei nur eine Anfangsspur. Nachdem erst am Mittwoch ein Ungar für den Diebstahl von 75 Tonnen Kupferladungen verurteilt worden war, drückten gestern zwei Bulgaren die Anklagebank. Sie waren Teil einer kriminellen Vereinigung, die in ganz Europa Sattelzüge für den Weiterverkauf in den Nahen Osten ausspäht.

Die Methode der Ost-Mafia: Erst wird in England billigst ein altes Zugfahrzeug mit gültigen Papieren angekauft. Anschließend sucht man über einen Begleit-Pkw neuwertige Sattelaufleger. In Österreich kann da die Suche von Oberösterreich bis Tirol gehen. Im Fall der Bulgaren wurde man im Sommer gleich zweifach in Kundl fündig. Auf einem 24-Stunden-Serviceareal hatte man sozusagen die Auswahl. Auf abenteuerlichsten Wegen angefangen von der Hochkönigstraße ging es mit dem kompletten Sattelzug darauf nach Bulgarien.

Angesichts der „lückenlos dokumentierten“ Routen half für die Angeklagten kein Leugnen mehr: zwei Jahre Haft für den Capo, ein Jahr Haft für den Fahrer.