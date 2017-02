Innsbruck – Sie haben es auf das Geld von meist älteren Personen abgesehen. Die Betrüger rufen bei ihren Opfern an, geben sich als Verwandte aus – und bitten um einen größeren Geldbetrag. Mit dem „Neffentrick“ ergaunern die Täter jedes Jahr Tausende Euro. Die Tiroler Polizei informierte am Donnerstag über einen Fall in Innsbruck.

Ein Mann rief am Mittwoch bei einer 82-jährigen Innsbruckerin an und gab sich als Neffe aus. Aufgrund eines Unfalls brauche er einen größeren Geldbetrag. Die Tirolerin hob daraufhin das Geld bei ihrer Bank ab und übergab gegen 18.30 Uhr in der Franz-Fischer-Straße vor dem Haus Nr. 9 den fünfstelligen Betrag einer unbekannter Frau.

Die Frau war zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 155 und 160 Zentimeter groß, schlank, gepflegt, ungeschminkt, hatte dunkle Haare und trug braune Kleidung. Die Polizei bittet unter 059133/7584-100 um Hinweise. (TT.com)