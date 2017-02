Von Alexandra Plank

Innsbruck – Das StreetNoise Orchestra ist seit vier Jahren fixer Bestandteil der Kulturszene. Es besteht aus 25 Musikern und Musikerinnen. „Am liebsten spielen wir spontane Kurzauftritte im öffentlichen Raum, wir wollen so die Stadt beleben“, erklärt Obmann Felix Rauch.

Diese selbst gewählte Aufgabe kommt nicht bei allen so gut an. Aufgrund zweier Auftritte 2015 und 2016 wurde das Street Noise Orchestra zu Geldstrafen von rund 1000 Euro verurteilt. Vor Weihnachtern ging das Ensemble gerichtlich gegen den Bescheid am Landesverwaltungsgericht vor. Argumentiert wurde mit der im Veranstaltungsgesetz vorgesehenen Anmeldefreiheit für Straßenkunst. Dieser Tage erging das schriftliche Urteil, Rauch ist erleichtert: „Die Ansicht der Stadtverwaltung, dass Musik im öffentlichen Raum generell einer Anmeldung bedürfe, ist widerlegt.“ Der Umfang der Strafe wurde auf ein Drittel reduziert. Das Urteil schaffe Rechtssicherheit, sagt Musikerin Andrea Umhauer. Es werde bestätigt, dass „Straßenkunst im ortsüblichen Umfang gegeben“ sei. Das Orchester will im Frühjahr seine spontanen Kurzauftritte fortsetzen. „Wir werden uns aber noch genauer an Nachtruhe und die Straßenverkehrsordnung halten“, ergänzt Umhauer.

Zugunsten der Künstler wird im Urteil nämlich festgehalten, dass alleine das unangemeldete Spielen nicht das Problem gewesen sei. „Wenn die Musikdarbietungen nicht in der Zeit der Nachtruhe (nach 22 Uhr, Anm.) und auch nicht auf öffentlichen Verkehrswegen erfolgt wären, wäre eine Anmeldefreiheit angenommen worden“, heißt es.

Für MÜG-Chef Elmar Rizzoli haben seine Leute indes inhaltlich voll Recht bekommen, nur das Strafausmaß wurde verringert. Auch sei eine Anmeldung nötig gewese­n.

Was weitere spontane Auftritte angeht, scheinen Diskussionen vorprogrammiert. Offen bleibt die Frage, ob das Ensemble eine Bewilligung für die Straßenbenützung braucht. Hier ist noch ein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht ausständig.