Münster – Gemeinde und vor allem der örtliche Rodelverein sind mehr als verärgert: Die so genannte Familienrodelbahn – eine Gemeindestraße, auf der im Winter immer extra ein Fahrverbot erlassen wird – wies am Donnerstag in der Früh plötzlich tiefe Rinnen auf. „Da muss jemand mit einem Pkw von Mittwoch auf Donnerstag über die gesamte Länge entweder hinauf- oder heruntergefahren sein“, berichtet Bürgermeister Werner Entner. Am oberen Ende der Rodelbahn liegt ein Ortsteil von Münster. Groß ist der Ärger vor allem deshalb, weil die Präparierung von Freiwilligen des Rodelvereins vorgenommen wird und die Arbeit laut Entner immer sehr mühsam ist. Abgesehen davon sei das für Rodler auch gefährlich, wenn dort trotz des Fahrverbots ein Pkw unterwegs sei. Die Gemeinde Münster und der Rodelverein Münster bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, damit der Verursacher des Schadens bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden kann. (TT)