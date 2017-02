Mit 19 Jahren wurde im Oktober ein couragierter Tiroler zum Helden. Der junge Mann war abends mit Arbeitskollegen auf einer Lokaltour bei den Innsbrucker Bögen. Dabei war vor einem Lokal eine Arbeitskollegin zuerst von einem 25-Jährigen bedrängt worden. Als sich die junge Frau gegen den Marokkaner gewehrt und diesen weggeschubst hatte, riss dieser sie zu Boden und zog ein Messer. Gerade als der Abgewiesene das Messer direkt in Richtung der Frau führte, ging der 19-Jährige selbstlos dazwischen, rang es dem Angreifer aus der Hand und brachte diesen per Armhebel zu Boden. Der Alltagsheld erlitt dabei eine blutende Wunde an der Hand und musste genäht werden. „Gut verheilt!", bestätigte der 19-Jährige gestern der TT am Rande des Prozesses.

Der Marokkaner wollte sich an die Vorfälle kaum erinnern, da er zur Tatzeit unter Alkohol und Drogen gestanden hätte. Ähnlich argumentierte er zu einem Handtaschendiebstahl im Bauernkeller, Turnübungen auf einem Taxi und einer eingeschlagenen Autoscheibe. Richter Günther Böhler: „Ihre Tatbegehung zeigt uns anderes. Hier geht es nicht ums Erinnernkönnen, sondern ums Erinnernwollen!" Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft ergingen drei Jahre und zehn Monate Gefängnis. Dazu wurde wegen schnellen Rückfalls ein früher bedingt ausgesprochenes halbes Jahr widerrufen.

Schockierende Hasspostings eines Wipptalers

Der Konsum von Hasspostings, hetzerischen Internetseiten und einseitiger Information über soziale Medien machte aus einem bislang unbescholtenen Normalbürger aus dem Wipptal eine regelrechte Bestie im Internet. Sah man den Mann gestern vor Medienrichterin Martina Kahn am Landesgericht — man konnte kaum glauben, dass es sich um denselben handeln könnte, der durch seine Postings ins Visier der Exekutive geriet. Im Zuge der Tagesberichterstattung rund um IS-Greuel und Asylwerberübergriffe an Frauen hatte der Tiroler nämlich einiges verwechselt und völlig unzulässig verallgemeinert. Unter anderem hatte er Moslems automatisch zu Jihadisten abgestempelt.

Schockierende Online-Texte waren die Folge: „Moslems an die Wand", „wertloser Menschenmüll" oder „langsames Hinrichten des Vergewaltigers" sind Auszüge. Vor Richterin Kahn beteuerte der wegen Verhetzung und wegen Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen Angeklagte, dass er dies alles hinter sich gelassen hätte. Auch sei er wieder umfassend offline gegangen. Glaubhafte Reue grenzte die Strafe auf 2400 Euro ein. (fell)