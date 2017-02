Wiesbaden - Zwei tote Handwerker sind am frühen Donnerstagabend im Keller eines Einfamilienhauses in der hessischen Stadt Taunusstein entdeckt worden. Am Tod der beiden Handwerker war möglicherweise kein Dritter beteiligt. Das sagte am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden.

Der ältere der beiden Männer, ein 58-Jähriger, starb offenbar nach stumpfer Gewalteinwirkung auf den Schädel. Die Leiche des Jüngeren (38) wies dagegen Spuren spitzer Verletzungen auf. Die genauen Ergebnisse der Obduktion standen zunächst aus. Ob sich die Männer im Streit gegenseitig tödlich verletzt haben oder einer den anderen getötet und sich selbst umgebracht hat, war zunächst unklar. „Wir schließen nichts aus", sagte der Staatsanwalt.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte den grausigen Fund gemacht. Sie hatte die beiden mit Verputzerarbeiten im Keller beauftragten Männer gekannt und das Haus für mehrere Stunden verlassen. (APA, dpa)