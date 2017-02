Innsbruck – Im Zuge einer Routinekontroll am Samstag gegen 05.40 Uhr in Innsbruck weigerte sich ein 19jähriger Italiener auszuweisen. Er schlug dabei in Richtung der einschreitenden Beamten und wurde unter Anwendung von Körperkraft vorläufig in Verwahrung genommen. Bei der Amtshandlung wurde ein Beamter verletzt. (TT.com)