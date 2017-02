Köln – Als Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag gilt in Köln für die Zeit der großen Karnevalsumzüge ein Fahrverbot für Lkw. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, dürfen Laster über 7,5 Tonnen am Faschingssonntag und am Rosenmontag nicht in die Innenstadt fahren, um die Sicherheit von Besuchern und Zugteilnehmern zu erhöhen.

Ein Attentäter hatte am 19. Dezember einen Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheid-Platz gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet. In der südfranzösischen Stadt Nizza waren im Juli vergangenen Jahres mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen, als ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste. Zu beiden Attacken bekannte sich die Jihadistenmiliz IS (Daesh). (APA/AFP)