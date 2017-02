Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Vordienstzeitenregelung der ÖBB-Bediensteten landet erneut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Konkret lässt das Oberlandesgericht Innsbruck vom EuGH prüfen, ob die bis 2011 rückwirkende ÖBB-Dienstrechtsnovelle aus dem Jahr 2015 europarechtswidrig ist, erklärt AK-Rechtsexperte Thomas Radner. Der Antrag an den EuGH (C-482/16) wurde bereits vergangenen Herbst gestellt. Das Musterverfahren betrifft einen Tiroler Bahnbeschäftigten, der sich mithilfe der AK Tirol gegen die Novelle gewehrt hat.

Es geht um die Anrechnung der Vordienst- bzw. Lehrzeiten für ÖBB-Bedienstete. Die Vorgeschichte reicht lange zurück, wie Radner schildert. So entschied 2011 das OLG Innsbruck in Anlehnung an vorangegangene EuGH-Urteile, dass der Ausschluss von Vordienstzeiten vor dem 18. Geburtstag altersdiskriminierend ist. Dienstzeiten vor dem 18. Geburtstag müssten den ÖBB-Bediensteten genauso angerechnt werden, womit betroffene Arbeitnehmer früher in eine höhere Gehaltsgruppe gelangen.

Als Reaktion auf die Gerichtsurteile wurde 2011 das Bundesbahngesetz geändert. Danach wurden zwar sämtliche Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr berücksichtigt, gleichzeitig aber wurde der Vorrückungszeitraum in jeder der drei ersten Gehaltsstufen um jeweils ein Jahr verlängert. „Dies führte dazu, dass die bisher diskriminierten Arbeitnehmer faktisch keine höhere Einstufung erhielten“, so Radner. Gegen diese Regelung zog die AK Tirol vor Gericht. Der EuGH und der Oberste Gerichtshof hoben 2015 die Novelle als europarechtswidrig auf.

Daraufhin, so Radner, wurde 2015 das Bundesbahngesetz erneut novelliert und das Dienstrecht bezüglich der Anrechnung von Vordienstzeiten komplett neu gestaltet. Und zwar rückwirkend bis 2011 und mit einer wesentlichen Einschränkung, wie der AK-Fachmann schildert: Angerechnet vor dem 18. Lebensjahr werden nur Vordienstzeiten aus Dienst- oder Lehrverhältnissen bei ÖBB oder bei Bahnunternehmen aus EU, EWR und Türkei – die TT berichtete.

Diese Novelle hatte für ÖBB-Bedienstete mehrere Folgen. „Diese Einschränkung hat bewirkt, dass die betroffenen Mitarbeiter, die nach der EuGH-Entscheidung eine Höherreihung und Nachzahlung erhalten hätten müssen, nichts bekommen haben, da die Vordienstzeiten nur selten bei den ÖBB oder sonstigen europäischen Verkehrsunternehmen erworben wurden“, so Radner. Und: Wer nach der ursprünglichen Regelung von 2011 Zeiten angerechnet bekommen hat, die nach der neuen Regelung 2015 aber nicht mehr anzurechnen sind, bleibt in seiner Gehaltsgruppe. Und zwar so lange, bis man laut der Neuregelung 2015 die für die Vorrückung erforderlichen Dienstjahre erworben hat. „Viele Mitarbeiter, die aufgrund von Vordienstzeiten mehr verdienen, bleiben stehen, weil die Vordienstzeiten außerhalb von ÖBB und EU-Bahnunternehmen plötzlich nicht mehr angerechnet werden“, erklärt Radner. Schätzungen zufolge würden die betroffenen Mitarbeiter rund 15.000 Euro an Lebensverdienstsumme verlieren.

Der Verfassungsgerichtshof bestätigte im Vorjahr, wie berichtet, das ÖBB-Gesetz. Das OLG Innsbruck wandte sich nun an den EuGH, der die Bahn-Novelle 2015 prüft.