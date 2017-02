Sölden – Es war eine Fahrt, die einen 35-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Imst beinahe das Leben gekostet hätte. Und alles nur, weil ein betrunkener Schweizer das Auto, in dem sie saßen, entwendete und nach einer halsbrecherischen Fahrt durch das Ortszentrum von Sölden gegen ein Tunnelportal lenkte.

Der unglaubliche Vorfall spielte sich Samstagfrüh gegen 2.55 Uhr ab. Zu diesem Zeitpunkt verließ der 40-jährige Lenker eines Pkw in Sölden sein Fahrzeug kurz. Seine Freunde saßen noch in dem Auto, als plötzlich die Fahrertür aufgerissen wurde und ein 23-jähriger stark betrunkener Schweizer einstieg. „Er war zuvor in einem Lokal und als er es verlassen hat, nahm er das Auto wahr. Als er einstieg, bedrohte er die Insassen mit dem Umbringen, wenn sie nicht sofort aussteigen würden. Aber dazu ließ er ihnen erst gar keine Zeit, weil er sofort losfuhr“, schildert der Imster Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen die dramatischen Minuten.

Mit überhöhter Geschwindigkeit raste der Schweizer durch das Ortsgebiet von Sölden, dabei streifte er auch mehrmals eine Leitschiene. Laut Juen fuhr er außerdem auf den Gehsteig. Offenbar mussten sich sogar Passanten mit Sprüngen zur Seite retten.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Schließlich steuerte der 23-Jährige frontal gegen das Tunnelportal im Bereich Mühlau zu und krachte dagegen. Sowohl der Harakiri-Lenker als auch die beiden anderen Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt. Ein glimpflicher Ausgang, wie Juen betont: „An der Stelle ist auch ein steiler Abhang, den der Lenker nur knapp verfehlte. Da geht es hinunter in die Ötztaler Ache. Wenn das Auto dort hinuntergestürzt wäre, wäre die Geschichte wohl noch viel schlimmer ausgegangen.“

Der 23-jährige Schweizer wurde jedenfalls nach dem Unfall verhaftet und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet. Einerseits, weil er die Insassen mit dem Umbringen bedroht, andererseits weil er ihnen keine Möglichkeit zum Aussteigen gelassen hat und schlussendlich mit Absicht gegen das Tunnelportal gefahren ist.

Der Lenker schweigt übrigens zu den Vorwürfen. „Er kann oder will sich daran nicht erinnern“, erklärt Juen. Ein Alkohol-Test ergab, dass der junge Eidgenosse 1,8 Promille intus hatte. Auf die Ergebnisse eines Drogentests wird derzeit noch gewartet. (rena)