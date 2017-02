Wien – Bei einem Rettungseinsatz Sonntagabend in Wien-Leopoldstadt hat die Polizei in der Wohnung eines Pensionisten dutzende Waffen, darunter Faustfeuerwaffen und eine Sprenggranate, sichergestellt. Als die Beamten eintrafen, war der 74-Jährige bereits reglos. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, ein Notarzt stellte nur mehr den Tod des Mannes fest, berichtete die Polizei am Montag.

Die Ex-Frau des 74-Jährigen verständigte gegen 18 Uhr den Notruf. Angehörige gaben an, dass der Pensionist Herzprobleme gehabt hatte. Der Totenbeschauarzt stellte eine natürliche Todesursache fest.

In der Wohnung in der Nordbahnstraße fanden die Polizisten insgesamt 22 Waffen, mehr als 1.500 Schuss Munition sowie eine funktionstüchtige Sprenggranate, weshalb ein sprengstoffkundiger Beamter hinzugezogen wurde. Die Langwaffen waren alle registriert, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Vier Faustfeuerwaffen und ein Maschinengewehr hatte der Pensionist illegal besessen. (APA)