Lilienfeld, Innsbruck – Ermittlungen nach der Festnahme eines Quartetts aus Moldawien in Innsbruck haben zur Klärung von fünf Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg geführt. Die Beschuldigten im Alter von 23 bis 27 Jahren sind nach Angaben der Landspolizeidirektion Niederösterreich vom Montag in Haft.

Die Männer waren vergangene Woche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Innsbruck kontrolliert worden. Polizeibeamte stellten dabei unter anderem Bargeld, mehrere Mobiltelefone und Arbeitsbekleidung ebenso wie eine Schreckschusspistole sicher. Weil auch ein USB-Stick entdeckt wurde, der von einem Einbruch in Lilienfeld stammte, wurde auch das Landeskriminalamt Niederösterreich in die Ermittlungen einbezogen.

In der Folge wurden den Moldawiern Einbruchsdiebstähle in Schulen, Kindergärten und Firmen in der Nacht zum Montag vergangener Woche in Freiland in der Gemeinde Türnitz (Bezirk Lilienfeld), in Lilienfeld, St. Pölten-Stattersdorf und Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) nachgewiesen. Zudem wird den Männern zur Last gelegt, in der darauffolgenden Nacht eine Gärtnerei in Saalfelden (Bezirk Zell am See) heimgesucht zu haben. (APA/TT.com)