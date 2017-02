Jenbach – Der Streit über den Verkauf einer Liegenschaft eskalierte am Montagabend zwischen zwei 29-Jährigen in Jenbach auf offener Straße: Als die beiden Streithähne aufeinandertrafen, zückte einer plötzlich ein Messer und ging auf seinen Bekannten los.

Mit einer tiefen Stichwunde im Bauch schleppte sich der Österreicher anschließend zur Polizei in Jenbach, der mutmaßliche Täter ergriff die Flucht.

Während die Beamten die Rettung alarmierten, wurde gleichzeitig auch eine Fahndung eingeleitet. „Wir wussten ja, wer der Verursacher ist und konnten so gezielt nach ihm suchen“, erzählte der Chef der Tiroler Kriminalpolizei, Walter Pupp im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung Online. Neben Polizeistreifen rückten auch die Spezialeinheit Cobra und eine Diensthundestreife aus.

Rund eine Stunde später, gegen 19.45 Uhr, konnte der Verdächtige dann gefasst werden. „Er ließ sich widerstandslos festnehmen, gab die Tat auch zu. Er erklärte allerdings, in Notwehr gehandelt zu haben“, so Pupp. Tatwaffe konnten die Polizisten keine sicherstellen. Der 29-jährige gebürtige Türke wurde verhaftet und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der verletzte Österreicher kam zunächst ins Krankenhaus Schwaz. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er in die Klinik nach Innsbruck überstellt werden. „Wir konnten das Opfer bislang noch nicht befragen. Derzeit laufen die weiteren Ermittlungen und die Suche nach der Tatwaffe“, sagte der Kripo-Chef abschließend. (TT.com)