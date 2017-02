Innsbruck – Es war kurz vor 19 Uhr, als am Montag in einem Innsbrucker Lokal mehrere Personen in Streit gerieten. Die Auseinandersetzung eskalierte, ein 57-Jähriger wurde am Kopf verletzt.

Die Polizei forschte schließlich zwei 33 und 23 Jahre alte Einheimische aus, die in die Rauferei verwickelt gewesen sein sollen.

Der Auslöser für den Streit sowie die näheren Umstände der Tat stehen noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)