Zwei in Tirol wohnhafte Slowaken drückten gestern am Landesgericht die Anklagebank. Sozialbetrug mit einer Schadenshöhe war angeklagt. Die dreiste Vorgehensweise trieb der Richterin die Zornesröte ins Gesicht. So hatte sich der Jüngere des Duos im April um eine ansehnliche Mietwohnung umgesehen – als Bezieher einer Mindestsicherung von 400 Euro erst erfolglos. Unterstützung kam darauf vom Zweitangeklagten. Der seriös wirkende Mann nahm die fremde Mietangelegenheit selbst in die Hand und mietete in der Innenstadt eine schöne Wohnung für 850 Euro an. Den Vertrag besserte er dann erst auf 750 Euro aus, um alle Kriterien der Mietzinsbeihilfe zu erfüllen. Und zum Schluss wich sein Name als Mieter dem des Erstangeklagten. Dieser sitzt übrigens noch heute in der Wohnung – alle Exekutions- und Delogierungsversuche des geprellten Vermieters waren bislang zwecklos. Der Zweitangeklagte bezog für seine eigene Mietwohnung indes selbst Mietzinsbeihilfe und Unterstützungszahlungen vom Sozialamt. Trotzdem war er ausgezogen und hatte die Wohnung bei vollen Sozialleistungen an eine Bekannte für 550 Euro weitervermietet. Die Richterin: „Die Allgemeinheit soll für das alles aufkommen. Ja, sehen Sie denn nicht ein, dass unser Sozialsystem so nicht mehr funktionieren kann?“, kommentierte die Richterin das Treiben. Da der Erstangeklagte von Anfang gewusst hatte, dass er die 850 Euro Miete bei 400 Unterstützung nie zahlen hätte können, dehnte der Staatsanwalt indes auf einen weiteren Betrugsvorsatz aus. Zu holen gab es für die Geschädigten bei beiden Angeklagten nichts. Den Betrugsverurteilungen folgten nicht rechtskräftig Strafen von 1280 Euro (320 unbedingt) sowie 1680 Euro (420 Euro unbedingt).

Wegen Verhetzung muss hingegen ein 64-jähriger Unterländer eine Strafe von 960 Euro verdauen. Der Mann hatte auf seiner Facebook-Seite und somit in aller Öffentlichkeit Angehörige des Islams und Personen afrikanischer Herkunft verallgemeinernd beschimpft und verächtlich gemacht. In Thesen über ein verändertes Innsbruck fielen Ausdrücke wie „Schmarotzer“ und „afrikanisches Gesindel“. Von Repatriierung war die Rede – und von Bio-Österreichern (den biologisch Reinen), die „das alles aushalten und alimentieren“ müssten. Für das Gericht ein streng zu ahndendes „Anheizen negativer Emotionen“. (fell)