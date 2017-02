Innsbruck – Die illegale Migrationsbewegung ist im Laufe des Jahres 2016 abgeflaut. „Scheinbar“, stellte Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Dienstag bei der Präsentation der Jahresbilanz der Fremdenpolizei fest. Denn: Mit einem erneuten Anstieg des Flüchtlingsstroms sei jederzeit zu rechnen. „Wir müssen weiterhin aufmerksam sein.“

Im Jahr 2016 hat die Tiroler Polizei 11.812 illegale Migranten aufgegriffen. Das bedeutet zwar einen Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ab Mai 2016 – mit Beginn der schärferen Kontrollen im Nachbarland Italien – seien die Zahlen jedoch merklich gesunken, sagte Tomac. „Im Mai hatten wir einen Tiefstwert von circa zehn Aufgriffen pro Tag. Inzwischen hat es sich bei etwa 50 Aufgriffen eingependelt.“ Auch die Schließung der Balkanroute im März hätte nachgewirkt.

Österreichweit sank die Zahl der aufgegriffenen illegalen Migranten um 47 Prozent auf 50.924. Verglichen mit den anderen Bundesländern ist Tirol jenes mit der meisten Belastung durch illegale Migration, gefolgt von Niederösterreich und Wien.

Tirol könnte in eine „Sandwichposition“ geraten

Man müsse trotz der derzeit ruhigen Lage darauf gefasst sein, „dass Tirol in eine Sandwichposition gerät“, konstatierte Tomac. Einerseits werde im Norden Tirols an der Grenze zu Deutschland weiter streng kontrolliert, andererseits spitze sich die Lage in Italien ungebremst zu. 1000 Ankünfte pro Tag in Italien seien keine Seltenheit. Zehntausende würden ausharren, bis sie weiterreisen können. „Und in Lybien warten noch mehr als 300.000 Personen darauf, nach Europa übersetzen zu können“, fasste er zusammen. „Wie unschwer zu erkennen ist, steuern wir auf ein Problem zu.“

1881 Personen stellten im vergangenen Jahr einen Asylantrag in Tirol. „Das ist ein Rückgang von 15 Prozent und lässt sich vor allem mit der Schließung der Balkanroute erklären“, sagte Harald Baumgartner, der stellvertretende Leiter der Abteilung Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizei.

Planung für Grenzübergänge in Sillian und Nauders abgeschlossen

Zwar seien am Brenner keine Grenzkontrollen angeordnet worden, die Errichtung der dafür notwendigen Infrastruktur sei, wie mehrfach berichtet, bereits im Juni 2016 beendet worden, sagte Erich Lettenbichler, Leiter der Fremdenpolizei. „Für den Fall, dass das Grenzmanagement am Brenner aktiviert wird und sich Migranten eine Ausweichroute suchen, ist die Planung für ein Grenzmanagement in Sillian und Nauders abgeschlossen“, erklärte Lettenbichler. Was an den beiden Grenzübergängen zu Italien genau geplant ist und wie viel diese Maßnahmen kosten werden, wollten die Verantwortlichen noch nicht verraten. Sie würden aber den Umständen entsprechend „angemessen und adäquat“ ausfallen.

Das Einführen von Grenzkontrollen ist für den Landespolizeidirektor nach wie vor der letzte Ausweg. Und selbst wenn es dazu kommen sollte, „muss sich jeder bewusst sein, dass Grenzkontrollen nicht die Lösung des eigentlichen Problems sind“, so Tomac. (bfk)