Innsbruck - Am Tiroler Landesgericht in Innsbruck fand am Mittwochvormittag der Prozess von Grünen-Chefin Eva Glawischnig gegen einen Tiroler wegen übler Nachrede statt. Sie hatte eine Privatanklage gegen den Außerferner eingebracht, weil dieser auf Facebook ein Bild der Politikerin gepostet und ihr dabei Aussagen zu Asylwerbern in den Mund gelegt haben soll, die nicht von ihr stammten.

Laut einem Vergleich, der im August bereits rechtswirksam geworden war, hätte der Mann einen Entschädigungsbeitrag von 400 Euro zahlen und die Prozesskosten in Höhe von rund 1000 Euro übernehmen müssen. Der Tiroler hatte sich zudem verpflichtet, das Posting zu widerrufen. Außerdem hätte er diesen Widerruf drei Monate lang auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen sollen. Dem kam der Mann aber nicht nach, nun musste erneut vor Gericht verhandelt werden.

Am Mittwoch erklärte der Angeklagte vor Medienrichterin Martina Kahn, dass er keinen Computer gehabt habe und deshalb nicht fähig gewesen sei, Änderungen und Erklärungen auf Facebook vorzunehmen. Er bot an, nun den Vergleich zu erfüllen. Glawischnig lehnte dies aber ab: Sie gab an, zu keinem Vergleich mehr bereit zu sein.

Sämtliche Rechtfertigungen des Mannes waren am Ende umsonst: Er wurde wegen übler Nachrede verurteilt und hat nun eine Vorstrafe. Der Außerferner muss 480 Euro Strafe (zur Hälfte bedingt) zahlen, außerdem das Posting löschen und eine Ehrenerklärung abgeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.(fell, APA, TT.com)