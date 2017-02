Berlin – In Berlin haben Unbekannte am Dienstagabend einen Mann die Stiege eines U-Bahnhofs hinuntergestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, schubsten zwei Angreifer den 62-Jährigen im Vorbeirennen. Der Mann habe das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Den Tätern gelang die Flucht.

Gewalttaten auf Bahnhöfen der Berliner U-Bahnlinie 8 hatten zuletzt mehrfach für Aufsehen gesorgt. Im Dezember löste die brutale Attacke auf eine Frau im U-Bahnhof Hermannstraße Empörung aus. Vor Weihnachten zündete eine Gruppe junger Männer Kleidungsstücke eines in der U-Bahn-Station Schönleinstraße schlafenden Obdachlosen an. Passanten retteten den Mann, er blieb unverletzt. Mitte Jänner stießen dann Unbekannte einen 26-Jährigen auf die Gleise am Kottbusser Tor. Der Mann konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. (APA/AFP)