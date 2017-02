Innsbruck – Amphetamin, Kokain, Cannabiskraut, LSD, Rohopium: Bei Hausdurchsuchungen in Innsbruck stieß die Polizei auf jede Menge Drogen. Nach umfangreichen Ermittlungen zu Suchtgiftbestellungen im Internet war das Innsbrucker Kriminalreferat auf die Spur von mehreren Verdächtigen gekommen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Am 30. Jänner diesen Jahres wurden schließlich vier Wohnungen durchsucht.

Dort stießen die Beamten auf drei Marihuana-Indoorplantagen. Dazu entdeckten sie ca. 210 Gramm Amphetamin, ca. 30 Gramm Kokain, ca. 500 Gramm getrocknetes Cannabiskraut, zehn LSD-Trips und etwa 10 Gramm Rohopium. Auch 4.320 Euro Bargeld sowie einen Laptop und zwei Smartphones wurden sichergestellt.

Einer der Beschuldigten hat laut Polizei gestanden, binnen eines halben Jahres rund 60 Gramm Kokain und 60 Gramm Heroin im Internet erstanden zu haben. Der Straßenverkaufswert aller Drogen beträgt etwa 25.000 Euro. Zwei Österreicher sitzen in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft. Zwei weitere Verdächtige – ebenfalls österreichische Staatsangehörige – wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Wie die Polizei ebenfalls am Mittwoch mitteilte, wurden bereits im vergangenen Dezember 4,7 Kilo Marihuana sehr guter Qualität in einer Wohnung in Rum entdeckt. Laut Aussendung war dies einer Streife der Polizeiinspektion Pradl zu verdanken. Das Suchtgift stammte offensichtlich aus einer Indoor-Plantage. Der Straßenverkaufswert des Marihuanas liegt bei etwa 47.000 Euro.

Der vorläufig festgenommene Wohnungsmieter gab an, er wollte das gesamte Cannabis selbst konsumieren. Der Österreicher wurde bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)