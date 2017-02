Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die gesetzlichen Möglichkeiten von 1969 und die Häftlinge von heute: eine Kombination, die zunehmend die Sicherheit in den den österreichischen Gefängnissen gefährdet, kritisieren sinngemäß die Gewerkschafter der Justizwache. „Wir wollen, dass das Sicherheitspolizeigesetz mit all seinen Möglichkeiten auch für die Justizwache gilt“, präzisiert Gewerkschafter Oliver Wille. Anders ausgedrückt: Statt „Kuschelvollzug“ soll im Bedarfsfall auch eine härtere Gangart möglich sein. „Wir wollen niemanden prügeln.“ Aber es müsse erlaubt sein, aggressive Häftlinge im Ernstfall zu fesseln, wegzusperren oder auch mit einer Videoanlage zu überwachen. Zumal sich das Klientel in Haftanstalten wie dem Innsbrucker „Ziegelstadl“ in den vergangenen 50 Jahren verändert hat. Hatten früher vorwiegend heimische Kleinkriminelle einen vergitterten Blick auf die Völser Straße, so haben es die Justizwachebeamten heute mit Nordafrikanern, Tschetschenen und sogar IS-Terroristen zu tun.

Das Augenmerk im Strafvollzug liege derzeit hauptsächlich auf der Resozialisierung: „Wir haben Deutschkurse, die Häftlinge können eine Ausbildung machen und erhalten Sozialbetreuung“, so Wille weiter: „Aber es gibt Insassen, die sind nicht sozial und daher auch nicht resozialisierbar.“ Es müsse erlaubt sein, besonders gefährliche Klientel wegzusperren und nicht etwa einem Physiotherapeuten zuzuführen. Der Gewerkschafter fordert, dass die Sicherheit der Tiroler Bevölkerung und der Justizwache-Beamten in den Vordergrund gestellt werde und nicht die Betreuung renitenter Häftlinge. Ohne die geforderten Polizeikompetenzen „können wir nicht einmal richtig einschreiten, wenn ein Untersuchungshäftling bei seiner Verhandlung am Gericht die Nerven verliert“, nennt Wille ein Beispiel.

Zumindest im Bereich Ausrüstung und Sicherheit tut sich etwas bei der Justizwache. General Josef Schmoll vom Justizministerium gab bekannt, dass die lange geforderten Stichschutzwesten jetzt getestet werden. Und zwar in der Innsbrucker Justiz­anstalt. „Wir müssen schauen, ob die Jacken praxistauglich sind“, freut sich Wille. Vor allem das Schwitzen sei bisher ein Problem gewesen: „Daher wollen wir die Jacken auch im Sommer testen.“ Die Kleidungsstücke schützen die Beamten vor Klingen und Projektilen.

Zudem werden Justizwachebeamte künftig mit Teleskopschlagstöcken ausgerüstet: „800 wurden vom Ministerium angeschafft“, sagt der Tiroler Justizwache-Gewerkschafter.