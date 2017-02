Innsbruck – Etwas kleinlaut war gestern am Landesgericht ein schon mehrfach vorbestrafter Fußball-Hooligan. Ganz im Gegensatz zum September, wo aufgrund der Niederlage des FC Wacker gegen den WSG-Wattens die Emotionen bei den Wacker-Fans hochgingen. Der wegen versuchter schwerer Körperverletzung Angeklagte hatte darauf nichts Besseres zu tun, als ein ins Stadion geschmuggeltes Bengalfeuer auf schon am Spielfeld befindliche Fans zu werfen. Aus reinem Glück war damals eine Person, an der die Fackel abprallte, nicht verletzt worden. Aufgrund der Vorstrafen fiel die Strafe dennoch saftig aus: Fünf Monate bedingte Haft plus 4500 Euro Geldstrafe ergingen bereits rechtskräftig. (fell)