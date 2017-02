Bujumbura – Ein mit dem HIV-Virus infizierter Lehrer ist in Burundi wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Der 59-Jährige missbrauchte dem Gericht in der Stadt Gitega zufolge 17 Schülerinnen im Alter von 9 bis 12 Jahren. Der Lehrer müsse jedem seiner Opfer umgerechnet 1600 Euro Entschädigung zahlen, ordnete das Gericht am Mittwoch an. Der Mann habe die Mädchen nach dem Unterricht oder in Pausen mit Schlafmitteln in Limonade betäubt und missbraucht, sagten Zeugen aus. Ob er seine Opfer mit HIV ansteckte, ist nicht bekannt. (dpa)