Hannover – Knapp fünf Monate nach dem Fund von zwei Babys in einem Koffer in einer Wohnung in Hannover kommt die 22 Jahre alte Mutter vor Gericht. Die Frau muss sich vom 17. Februar an am Landgericht Hannover unter anderem wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht und versuchten Totschlags verantworten. Der Lebensgefährte der 22-Jährigen hatte die Babys im September 2016 entdeckt: Eines der Kinder lebte noch, ein zweites war bereits tot. Für den Prozess sind nach Angaben vom Mittwoch vier Fortsetzungstermine bis Anfang März geplant.

Die 22-Jährige, die in Untersuchungshaft sitzt, soll das eine Kind am 26. September zur Welt gebracht und nahezu unversorgt in den Koffer gelegt haben. Nach drei Tagen wurde das Mädchen entdeckt. Neben dem wenige Tage alten Kind hatte das Skelett eines toten Säuglings gelegen. In diesem Fall wurden die Ermittlungen eingestellt, weil nicht zu klären war, ob dieses Baby im Januar 2015 bereits tot geboren wurde. (dpa)