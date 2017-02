Dölsach – Mehrere Diebstähle sollen auf das Konto eines Österreichers (26) gehen, der der Lienzer Polizei am Mittwoch ins Netz gegangen ist. Die Beamten trafen den Gesuchten gegen 9.15 Uhr in seinem Auto auf einem Parkplatz in Dölsach an. Auch die Kennzeichentafeln auf seinem Pkw waren gestohlen. Zudem konnte dem 26-Jährigen ein Ladendiebstahl in Lienz nachgewiesen werden, bei dem er einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet hatte. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)