Scharnitz – Das Flüchtlingsheim in Scharnitz war am Mittwochnachmittag Schauplatz eines Polizei-Großeinsatzes. Der Auslöser war banal – es gab Streit um einen Fernseher. Konkret waren sich zwei 19-jährige Zimmerkameraden aus Afghanistan und dem Iran uneinig, wem das TV-Gerät gehört. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der Afghane dem Iraner einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn am Ohr. Daraufhin schlug der Mann aus dem Iran mit einem Glaskrug zweimal gegen den Kopf seines Kontrahenten.

Als er zum dritten Schlag ausholen wollte, zerbrach der Krug in seine Einzelteile. Auf den Glassplittern am Boden prügelten die beiden sich weiter. Während der Iraner vor Ort versorgt werden konnte, musste der Afghane mit einer Rissquetschwunde in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT)