Innsbruck - Die Polizei sucht derzeit österreichweit nach einer Unbekannten, die seit Oktober 2016 diverse Handtaschendiebstähle in Lebensmittelmärkten verübt haben soll. Auch in Tirol dürfte die Frau zugeschlagen haben.

Am Donnerstag trieb die Unbekannte in einer Supermarktfiliale in Bludesch in Vorarlberg ihr Unwesen. Laut Polizei war sie eine Stunde davor in Filialen in Götzis und Bürs unterwegs. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täterin wieder in Tirol zuschlagen könnte. Die Polizei bittet um telefonische Hinweise unter 059133/703333. (TT.com)