Lermoos – Am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr klopfte ein 25-jähriger Slowake in seiner Unterkunft in Lermoos an die Zimmertüre seines 39-jährigen, lärmenden Arbeitskollegen.

Der 39-jährige Rumäne öffnete und schlug dem 25-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wobei der Slowake eine Rissquetschwunde erlitt. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Der Rumäne wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)