Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne sind in Südfrankreich vier Verdächtige festgenommen worden, unter ihnen ein 16 Jahre altes Mädchen. Die Verdächtigen wurden am Freitagmorgen in der südfranzösischen Stadt Montpellier gefasst, wie aus Polizeikreisen verlautete.

Sie hatten zuvor das Lösungsmittel Azeton gekauft, das zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden kann. Die Polizeikreise sprachen von einem „verhinderten Attentatsprojekt“.

Die 16-Jährige war den Behörden in sozialen Netzwerken aufgefallen. Sie soll dort den Wunsch geäußert haben, ins syrisch-irakische Kriegsgebiet zu ziehen oder in Frankreich einen Anschlag zu verüben. In Frankreich wurden seit Anfang 2015 eine Reihe islamistischer Anschläge mit mehr als 230 Toten verübt. (APA/AFP)