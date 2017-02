Eine schlechte Nachricht aus Portugal bewog einen in Tirol tätigen Eisenbieger im August zu einer ausgiebigen Zechtour. Als all der Kummer weggespült war, hatte der Arbeiter über drei Promille Alkohol im Blut. Trotzdem stieg er von der Bar direkt hinters Steuer, um noch zu seiner Freundin zu fahren. Bei der kam er freilich nicht an. Auf der Grenobler Brücke hatte der 37-Jährige nämlich ein Fahrzeug mit auffälligen Streifen sowie blauen Leuchten am Dach übersehen. Es handelte sich um einen Streifenwagen. Durch den enormen Anprall wurden die beiden im Auto befindlichen Polizisten schwer verletzt. Schon bei der Ersteinvernahme bemerkten beide, was wohl Grund für den Auffahrunfall gewesen sein könnte. Gestern am Landesgericht ging es deshalb um grob fahrlässige Körperverletzung. Eine Strafauskunft zeigte, dass der 37-Jährige in seiner Heimat schon zweimal wegen betrunkenen Fahrens aufgefallen war. Richterin Martina Kahn zeigte sich entsetzt: „Sie fahren mit 3,12 Promille durch die Stadt. Das ist Wahnsinn – eine unfassbare Sorglosigkeit. Sie können doch gar nichts mehr tun, wenn da ein Kind über die Straße läuft!“ Trotz Unbescholtenheit verhängte Richterin Kahn deshalb nicht rechtskräftig neun Monate Haft – zwei davon unbedingt. „Dass sie so betrunken waren, kann ich Ihnen in diesem Fall ja nicht mildernd anrechnen. Und ich kann die Augen nicht davor verschließen, was alles hätte passieren können!“

Zehn Monate Haft ergingen hingegen über einen jungen Oberländer, der bereits in früheren Jahren Erfahrungen mit Suchtgift gemacht hatte. Über Jahre war er darauf „clean“. Als er bei der Arbeit jedoch unter Druck kam, fing er an, über das Darknet kleinere Drogenbestellungen zu tätigen. Insgesamt 56-mal. „Ich schob 50 Überstunden vor mir her. Am Abend waren das Cannabis und das Speed dann meine Entspannung!“, beschrieb der wegen Bestimmung zu Drogenhandels Angeklagte. Aufgrund des diagnostizierten Burn-outs steht nun für den Oberländer „Therapie statt Strafe“ im Raum.

Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr setzte es hingegen für eine Innsbruckerin. Diese hatte befürchtet, dass deren unter Aufsicht des Jugendamts stehende Tochter sich mit Marokkanern herumtreibe. Darauf rief sie im Amt an und bedrohte letzten Jänner eine zuständige Beamtin: „Wenn meine Tochter wegen Drogen stirbt, dann stirbst du auch!“ Einem Bekannten ging es auch nicht besser: Er bekam gleich eine Ohrfeige, die Kopfverletzungen nach sich zog. (fell)