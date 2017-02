Pettnau — Bei einer Polizeikontrolle auf der A12 in Pettnau hatten am Donnerstag drei Männer die Flucht ergriffen, die TT berichtete. Zwei der Pkw-Insassen konnten rasch festgenommen werden, der dritte ist nach wie vor flüchtig. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wisse man nun, wer der gesuchte Mann ist.

Es handelt sich demnach um einen amtsbekannten Marokkaner (36). Die Polizei hat die Fahndung nach dem Mann ausgeweitet. Der 36-Jährige war bereits vor Jahren wegen diverser Suchtmitteldelikte ins Visier der Exekutive geraten. Es war ihm allerdings gelungen, sich ins Ausland — vermutlich nach Italien — abzusetzen.

Dort hatte das Trio vor kurzem auch das Auto gestohlen, in dem sie am Donnerstag Drogen im Wert von 30.000 Euro transportierten. Im Motorraum fanden die Ermittler rund drei Kilogramm Haschisch. Die beiden festgenommenen Männer, ebenfalls Marrokaner, bestreiten vehement, damit etwas zu tun zu haben. Sie wollen weder vom Autodiebstahl noch von den versteckten Drogen etwas gewusst haben.

Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass das Suchtgift für den Straßenverkauf im Großraum Innsbruck gedacht war. Die beiden Marokkaner wurden in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Dort will die Polizei ihre Ermittlungen zu dem Fall fortsetzen. (TT.com)