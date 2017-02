Ein 66-jähriger Schweizer hat sich laut Polizei in der Zeit von 7. bis 11. Februar in einem Hotel in St. Leonhard im Pitztal eingemietet und dabei ins Gästebuch falsche Personaldaten eingetragen.

Am Samstag gegen 7.30 Uhr verließ er das Hotel, ohne die offene Rechnung in dreistelliger Höhe zu begleichen. An die Zimmertüre hatte der Mann das „Bitte nicht stören“-Schild gehängt, wodurch der Betrug erst später bemerkt wurde.

Der Verdächtige ist mit einem hellgrauen Mercedes mit Schweizer Kennzeichen (ZG - ???) unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7109 (TT.com)