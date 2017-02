Völs – Ein feucht-fröhlicher Abend beim Faschingsumzug in Völs endete für einen Tiroler am Samstag im Krankenhaus. Die Rettungskräfte fanden den Mann gegen 19.45 Uhr mit einer stark blutenden Kopfwunde am Boden liegend vor. Der 36-Jährige gab an, von zwei bis drei Unbekannten brutal attackiert worden zu sein.

In einem Faschingswagen sei es im Gedränge zu einem Streit gekommen, der sich schließlich im Freien fortsetzte und ausartete. Der Mann sagte gegenüber der Polizei aus, die Unbekannten hätten ihn mit Fäusten geschlagen und getreten. Selbst als der Mann am Boden lag, schlugen sie weiter auf ihn ein, bis er schließlich das Bewusstsein verlor.

Da das Opfer stark alkoholisiert war, konnte er zu den Tätern keine genauen Angaben machen. Nach der Erstversorgung kam er zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)