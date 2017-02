Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ein Polizeieinsatz im Schwimmbad Höttinger Au im letzten Juni führte nun zu einer Verurteilung der Polizei wegen rechtswidrigen Verhaltens und Verletzung der Menschenwürde durch das Landesverwaltungsgericht Tirol. Ausgangspunkt für den wohl für alle Seiten unangenehmen Einsatz war das über zehn Minuten dauernde Telefonat einer Innsbrucker Hausfrau auf der Terrasse des städtischen Schwimmbades. Die Intensität des Gesprächs erregte Badegäste, die wiederum die Bademeisterin verständigten. Diese wollte darauf die Erholung der übrigen Besucher dadurch sicherstellen, dass die abmahnungsresistente Telefoniererin ihr Handy während des restlichen Aufenthalts im Badespind deponieren sollte. Dies sah wiederum diese nicht ein – es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht, an deren Ende ein Anruf bei der Polizei stand.

Laut Polizei habe man die Frau beim Eintreffen im Hallenbad tobend angetroffen. Trotz mehrfacher Abmahnungen habe diese darauf ihr Verhalten nicht eingestellt. Vielmehr sei die Angezeigte nun auch noch dazu übergegangen, die Beamten und übrige Badegäste zu beschimpfen. Da die Dame zuletzt auch noch der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachgekommen sei, habe man schließlich die Festnahme ausgesprochen.

Bei einer Frau im Bikini eine delikate Angelegenheit. Und so geschah das nur schwer Vorstellbare: Die Frau wurde von einem der Beamten am Oberarm erfasst und am Garderobenraum vorbei im Bikini direkt auf die Straße zum parkenden Streifenwagen geführt.

Ein Skandal für deren Anwalt Stefan Krall. Eine Maßnahmenbeschwerde am Landesverwaltungsgericht folgte. In der skizzierte Rechtsanwalt Krall das Geschehnis aus Sicht seiner Mandantin. So sei der Streit erst eskaliert, als die türkischstämmige Mandantin mit fremdenfeindlichen Äußerungen konfrontiert worden war. Dazu sei auch niemals klar eine Festnahme ausgesprochen worden. Diese wäre laut Krall bei der seit 25 Jahren in Innsbruck lebenden und schon lange eingebürgerten zweifachen Mutter auch niemals nötig gewesen.

Geschrien habe die Frau vor Schmerz, da diese nach einer Erkrankung unter einem chronischen und am Oberarm druckempfindlichen Lymphödem leide. Dabei hätten die Beamten auch die Bitte, sich ankleiden zu können, ignoriert und die Muslimin samt deren Operationsnarben im Bikini auf der Straße öffentlich zur Schau gestellt. Eine Amtshandlung, die nun auch das Gericht nicht gutheißen konnte.

Und so wurde der Maßnahmenbeschwerde gegen die Landespolizeidirektion in vollem Umfang stattgegeben. Die Behörde hat der Dame zudem alle Verfahrenskosten in der Höhe von 1689 Euro zu ersetzen. Die Amtshandlung wurde nicht nur als rechtswidrig, sondern auch als die Menschenwürde verletzend erachtet. Denn sei erstens gar kein Verhaftungsgrund vorgelegen, da die Polizei letztlich nur eine (zivilrechtliche) Hausordnung durchsetzen wollte. Vor Gericht habe den klaren Ausspruch der Festnahme jedenfalls keiner der Zeugen bestätigen können. Aber selbst wenn alle Voraussetzungen für eine Festnahme vorgelegen wären, hätte das Abführen im Bikini auf die öffentliche Straße die Betroffene „aufgrund der Eingriffsintensität doch in ihrem Recht auf menschenwürdige Behandlung verletzt“. Die Amtshandlung sei „nicht maßhaltend und verhältnismäßig“ gewesen, eine „extreme Ausnahmesituation“ sei dafür nicht vorgelegen.