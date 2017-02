Wörgl – Mit waghalsigen Manövern hat sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer Kontrollen entzogen – jedoch nur vorübergehend.

Gegen 16 Uhr fiel Beamten ein Motorrad auf, das auf der B171 bei Kundl ohne Kennzeichen unterwegs war. Als sie den Lenker stoppen wollten, beschleunigte dieser jedoch enorm und verhinderte mit waghalsigen Manövern, angehalten zu werden.

Später tauchte das Motorrad in Wörgl auf. Auch hier fuhr der Lenker davon – rücksichtslos und gefährlich, wie die Polizei in einer Aussendung beschreibt. Der Mann fuhr in Richtung Wildschönau davon. Die Polizei fand das Motorrad wenig später liegend in einer Kurve auf. Der Lenker hatte Helm und Motorrad-Kleidung versteckt und sich als Wanderer ausgegeben. Im Zuge der Einvernahme gestand der 17-Jährige den Diebstahl dann doch. (TT.com)