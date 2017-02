Fritzens, Vomp – In der Nacht auf Sonntag wurde in Fritzens ein Traktor gestohlen. Der Polizei zufolge muss der Wagen zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens entwendet worden sein. Nur einige hundert Meter später verlor der noch unbekannte Lenker auf einem schmalen Feldweg die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr einen steilen Abhang hinab und prallte gegen einen Baum. Dort blieb der Traktor mit laufendem Motor hängen.

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, zeigte der Besitzer des Traktors an, dass ihm auch ein Kleintransporter gestohlen worden sei. Die Polizei entdeckte den Wagen in Vomp. Zwei Männer, 26 Jahre alt, wurden als Verdächtige ausgeforscht, schreibt die Polizei in einer Aussendung. (TT.com)